Як зазначили у прокуратурі Києва, посадовці нібито використовували не за призначенням бюджетні гроші та хотіли їх вкрасти. Мова йде про виділені на обслуговування теплових пунктів та вузлів обліку теплоенергії у районних закладах освіти.

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Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтями про нецільове використання коштів та їх привласненя службовими особами.

Могли діяти у згоді з комунальниками

  • За даними слідства, чиновники департаменту освіти та працівники комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях Києва" з 2019 до 2020 року внесли до плану використання грошей витрати на не передбачені роботи.
  • Як саме держслужбовці нібито зробили оборудку можливою та збиралися вивести гроші для крадіжки, у поліції не розказують.
  • Втім, 18 серпня поліцейські та прокурори прийшли до приміщення департаменту та офісу комунального підприємства для пошуку фінансових документів та інших доказів причетності фігурантів до злочину.

Про проведення слідчих дій написала у фейсбуці директорка департаменту освіти Олена Фіданян. При цьому чиновниця не вказала жодних подробиць приходу правоохоронців.

Хто саме з працівників структур КМДА є фігурантом провадження, наразі невідомо.