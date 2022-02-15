Одразу 6 станцій метро у Києві працюватимуть у новому режимі

З 16 лютого вранці та ввечері вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі. Придбати разові квитки можна у терміналі "Київ Цифровий".

У новому режимі станції діятимуть до 8:00 та після 22:00. Про це повідомили 14 лютого.

До теми "Бориспіль" працює у звичному режимі, але є деякі зміни в рейсах

Де зміниться режим

Мовиться про такі станції:

"Житомирська" (вестибюль №1);

"Нивки" (вестибюль №2);

"Почайна" (вестибюль №2);

"Іподром" (вест. №1);

"Харківська" (вестибюль №1);

"Бориспільська" (вестибюль №2).

У Києві добудують станцію метро

Оплатити проїзд можна за допомогою застосунку "Київ цифровий" та безконтактної банківської картки на турнікетах.

У столиці метрополітен Києва оголосив тендер на проєктування станції "Львівська брама". Це обійдеться у майже 73,5 мільйона гривень. Добудувати "Львівську браму" планують до 2025 року.

Станцію почали створювати ще 30 років тому. Однак через брак грошей кілька разів будівництво зупиняли.

Текст публікації Київського метрополітену

З 16 лютого у ранкові години (до 8:00) та у вечірні (з 22:00) вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі. Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали "Київ Цифровий".