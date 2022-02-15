Одразу 6 станцій метро у Києві працюватимуть у новому режимі

15 лютого 2022 , 14:08
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Джерело:

Київський метрополітен

З 16 лютого вранці та ввечері вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі. Придбати разові квитки можна у терміналі "Київ Цифровий".

У новому режимі станції діятимуть до 8:00 та після 22:00. Про це повідомили 14 лютого.

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Де зміниться режим

Мовиться про такі станції:

  • "Житомирська" (вестибюль №1);
  • "Нивки" (вестибюль №2);
  • "Почайна" (вестибюль №2);
  • "Іподром" (вест. №1);
  • "Харківська" (вестибюль №1);
  • "Бориспільська" (вестибюль №2).
Зверніть увагу! Оплатити проїзд можна за допомогою застосунку "Київ цифровий" та безконтактної банківської картки на турнікетах.

У Києві добудують станцію метро

У столиці метрополітен Києва оголосив тендер на проєктування станції "Львівська брама". Це обійдеться у майже 73,5 мільйона гривень. Добудувати "Львівську браму" планують до 2025 року.

Станцію почали створювати ще 30 років тому. Однак через брак грошей кілька разів будівництво зупиняли.

Текст публікації Київського метрополітену

З 16 лютого у ранкові години (до 8:00) та у вечірні (з 22:00) вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі. Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали "Київ Цифровий".

Автор: Марія Масюк