В офісі компанії Mary Kay в Києві була пожежа

Рятувальники 6 лютого ліквідували пожежу у технічному приміщенні компанії Mary Kay. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Вогонь виник 4-поверховій будівлі на вулиці Нововокзальній, що у Солом'янському районі Києва. Небезпеку побачили охоронці приміщення та зателефонували рятувальникам.

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Деталі пожежі

На місце прибули 15 рятувальників. Вони встановили, що зайнялась підвісна стеля у приміщенні санвузла на першому поверсі.

Вогнеборцям знадобилось приблизно пів години, щоб ліквідувати займання. Для цього залучили 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Наразі встановлюють причину пожежі.

Останні пожежі в Києві

В одній із багатоповерхівок столиці 4 лютого трапилась пожежа. У квартирі, де виник вогонь, загинула людина.

У новобудові, в Дарницькому районі, 28 січня трапилася масштабна пожежа. Рятувальники гасили з 13 по 23 поверхи

У ніч проти 19 січня у Солом'янському районі столиці у пожежі загинула жінка 1980 року народження. Вогнеборцям вдалось врятувати чоловіка 1970 року народження.

Текст публікації Головного управління ДСНС

6 лютого о 16:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 4-поверховій будівлі на вул. Нововокзальній, що у Солом'янському районі столиці.



На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що займання сталося за підвісною стелею у приміщенні санвузлу на 1-му поверсі.



О 16:15 загоряння було локалізовано та о 16:46 – ліквідовано.