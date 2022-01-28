Рятувальники дізналися про пожежу у майже повністю добудованій багатоповерхівці о 9:52. На гасіння вогню одразу відправили кілька екіпажів з найближчих підрозділів ДСНС.

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На ліквідацію пожежі рятувальники витратили понад годину.

Горіли дроти у комунікаційній шахті



У ЖК "Причал" горіла комунікаційна шахта / Фото ДСНС Києва

Як тільки надзвичайники прибули до будинку на вулиці Канальна, 8, вони одразу приступили до розвідки. Як виявилося, займання сталося у комунікаційній шахті на 13 поверсі.

Вогонь швидко розповсюдився вгору та дістався аж до 23 поверху.

Локалізували пожежу о 10:43, а ліквідували – о 10:57.



На гасіння рятувальникам знадобилося витратити понад годину часу / Фото ДСНС Києва

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Зокрема й через те, що будинок ще не зданий в експлуатацію.

Через що саме сталася пожежа, з'ясовуватимуть правоохоронці.



Пожежу гасили 20 вогнеборців / Фото ДСНС Києва

Інвестори можуть отримати ключі пізніше

У соцмережах інформація про пожежу викликала неабияке обговорення серед тих, хто придбав квартиру в будинку. Майбутні жильці побоюються, що внаслідок загоряння забудовник може перенести термін введення житла в експлуатацію. Жодних офіційних коментарів щодо цього інциденту від забудовника поки що не надходило.