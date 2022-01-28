Спасатели узнали о пожаре в почти полностью недостроенной многоэтажке в 9:52. На тушение огня сразу отправили несколько экипажей из ближайших подразделений ГСЧС.

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На ликвидацию пожара спасатели потратили более часа.

Горели провода в коммуникационной шахте



В ЖК "Причал" горела коммуникационная шахта / Фото ГСЧС Киева

Как только они прибыли к дому на улице Канальная, 8, они сразу приступили к разведке. Как оказалось, возгорание произошло в коммуникационной шахте на 13 этаже.

Огонь быстро распространился вверх и добрался до 23 этажа.

Локализовали пожар в 10:43, а ликвидировали – в 10:57.



На тушение спасателям понадобилось потратить более часа времени / Фото ГСЧС Киева

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В том числе и из-за того, что дом еще не сдан в эксплуатацию.

Из-за чего именно произошел пожар, будут выяснять правоохранители.



Пожар тушили 20 пожарных / Фото ГСЧС Киева

Инвесторы могут получить ключи позже

В соцсетях информация о пожаре вызвала большое обсуждение среди тех, кто приобрел квартиру в доме. Будущие жильцы опасаются, что в результате возгорания застройщик может перенести срок ввода жилья в эксплуатацию. Никаких официальных комментариев по этому инциденту от застройщика пока не поступало.