Очевидцы написали в сети, что там горит памятник архитектуры. Впоследствии также обнародовали видео с места происшествия.

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На углу самых известных улиц

Возгорание произошло в старом доме на углу самых известных улиц Одессы – Дерибасовской и Екатеринской. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах примерно в половине 8 часов вечера.

На видео с места видно, что прибыло сразу несколько автомобилей пожарных. Среди них есть автолестница. Однако пока не сообщали, есть ли пострадавшие.

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В ГСЧС Одесской области пока никак не комментировали этот инцидент. Однако сообщили журналистам, что вскоре предоставят информацию о происшествии.

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На видео, которые обнародовали в сети, нет кадров, где заметен огонь. Однако из мансардных окон здания шел густой дым.