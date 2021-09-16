На Окружній у Києві п'яний СТОшник розвалив елітну автівку клієнта
Джерело:"Київ оперативний"
Нетверезий механік одного з київських СТО вирішив покататися на Toyota Land Cruiser. Через те, що водій був під алкоголем, машина влетіла у відбійник.
Сталася аварія вночі 16 вересня на Кільцевій дорозі. За попередніми даними, зловмисник викрав чужу машину, яку власник привіз на ремонт до СТО.
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Внаслідок інциденту механік станції техобслуговування неабияк постраждав. Машину ж він розбив майже повністю.
Більше сотні тисяч на відновлення
У Toyota навіть вилетіло заднє скло / Фото "Києва оперативного"
- За попередніми даними, чоловік на чужому авто на чималій швидкості ударився у відбійник. Через це у машині спрацювали подушки безпеки, однак водій отримав серйозні травми.
- Потерпілого госпіталізували до лікарні. Медики з'ясували, що під час ДТП механік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
- На місці події працювали медики швидкої та патрульні, які викликали слідчу групу.
Правоохоронці склали щодо водія протокол про скоєння аварії та нетверезе керування. За це чоловіку загрожує штраф у понад 17 тисяч гривень, а також до року позбавлення прав.
За викрадення автівки зловмисника можуть покарати вже значно жорсткіше – від 17 000 до 20 400 гривень або обмеженням волі на термін від 3 до 5 років. Крім того, у Кримінальному кодексі передбачене позбавлення волі на той самий строк.
Також чоловіка можуть зобов'язати відновити транспортний засіб. Це може коштувати величезних коштів.