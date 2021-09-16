Сталася аварія вночі 16 вересня на Кільцевій дорозі. За попередніми даними, зловмисник викрав чужу машину, яку власник привіз на ремонт до СТО.

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Внаслідок інциденту механік станції техобслуговування неабияк постраждав. Машину ж він розбив майже повністю.

Більше сотні тисяч на відновлення



У Toyota навіть вилетіло заднє скло / Фото "Києва оперативного"

За попередніми даними, чоловік на чужому авто на чималій швидкості ударився у відбійник. Через це у машині спрацювали подушки безпеки, однак водій отримав серйозні травми.

Потерпілого госпіталізували до лікарні. Медики з'ясували, що під час ДТП механік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На місці події працювали медики швидкої та патрульні, які викликали слідчу групу.

Правоохоронці склали щодо водія протокол про скоєння аварії та нетверезе керування. За це чоловіку загрожує штраф у понад 17 тисяч гривень, а також до року позбавлення прав.

За викрадення автівки зловмисника можуть покарати вже значно жорсткіше – від 17 000 до 20 400 гривень або обмеженням волі на термін від 3 до 5 років. Крім того, у Кримінальному кодексі передбачене позбавлення волі на той самий строк.

Також чоловіка можуть зобов'язати відновити транспортний засіб. Це може коштувати величезних коштів.