Окупанти нанесли удар по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці
13 березня 2022 , 15:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал КМДА
Росіяни нанесли артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. На щастя, перед цим персонал та підопічних встигли евакуювати.
Наразі на місці обстрілу працюють фахівці з екстрених служб. У КМДА розповіли про масштаби руйнувань будівель інтернату.
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Куди влучили російські снаряди
- Один поцілив у приміщення котельні. Внаслідок цього там пошкоджений дах, є також і руйнування всередині.
- Другий – у приміщення моргу.
- Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.
Обстріл психоневрологічного інтернату на Харківщині
Раніше російські загарбники відкрили вогонь по Оскільському психоневрологічному інтернаті, що у Харківській області. Там перебувало 330 пацієнтів, але вони встигли сховатися в укриттях. Через атаку виникли локальні займання, але їх вдалося швидко погасити.
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