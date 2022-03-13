Окупанти нанесли удар по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці

13 березня 2022 , 15:13
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Джерело:

телеграм-канал КМДА

Росіяни нанесли артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. На щастя, перед цим персонал та підопічних встигли евакуювати.

Наразі на місці обстрілу працюють фахівці з екстрених служб. У КМДА розповіли про масштаби руйнувань будівель інтернату.

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Куди влучили російські снаряди

  • Один поцілив у  приміщення котельні. Внаслідок цього там пошкоджений дах, є також і руйнування всередині. 
  • Другий –  у приміщення моргу. 
  • Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи. 

Обстріл психоневрологічного інтернату на Харківщині

Раніше російські загарбники відкрили вогонь по Оскільському психоневрологічному інтернаті, що у Харківській області. Там перебувало 330 пацієнтів, але вони встигли сховатися в укриттях. Через атаку виникли локальні займання, але їх вдалося швидко погасити.

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Автор: Ірина Буртик