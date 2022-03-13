Сейчас на месте обстрела работают специалисты по экстренным службам. В КГГА рассказали о масштабах разрушений построек интерната.
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Куда попали русские снаряды
- Один попал в помещение котельной. В результате этого там повреждена крыша, есть также и разрушение внутри.
- Второй – в помещение морга.
- В результате взрывной волны частичным разрушениям подвергся и жилой корпус учреждения.
Обстрел психоневрологического интерната в Харьковской области
Ранее российские захватчики открыли огонь по Оскольскому психоневрологическому интернату в Харьковской области. Там находились 330 пациентов, но они успели скрыться в убежищах. Из-за атаки возникли локальные возгорания, но их удалось быстро погасить.
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