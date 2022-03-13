Сейчас на месте обстрела работают специалисты по экстренным службам. В КГГА рассказали о масштабах разрушений построек интерната.

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Куда попали русские снаряды

Один попал в помещение котельной . В результате этого там повреждена крыша, есть также и разрушение внутри.

. В результате этого там повреждена крыша, есть также и разрушение внутри. Второй – в помещение морга .

. В результате взрывной волны частичным разрушениям подвергся и жилой корпус учреждения.

Обстрел психоневрологического интерната в Харьковской области

Ранее российские захватчики открыли огонь по Оскольскому психоневрологическому интернату в Харьковской области. Там находились 330 пациентов, но они успели скрыться в убежищах. Из-за атаки возникли локальные возгорания, но их удалось быстро погасить.

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