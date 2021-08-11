Оновлюють тризуб найбільшого флагштока країни: стане більш технологічним

У Києві 11 серпня почали підготовку до оновлення тризубу на найбільшому флагштоку України. Тепер конструкція стане більше легкою, а також буде оснащена механізмом, якого раніше не було.

Завершити цю роботу планують до Дня прапора, 23 серпня. Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

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Які зміни будуть у флагштоку

За словами чиновника, тепер конструкція тризуба на верхівці флагштоку буде значно легшою. Це потрібно, оскільки її мають оснастити поворотним механізмом.

Новий тризуб виготовили в Києві. Це зробило одне зі столичних підприємств, проте не вказали його назву.

Окрім цього, Непоп розповів, що у Києві постійно підтримують у належному стані полотно головного державного прапора та флагштока. Фахівці періодично перевіряють клеми та відкриті контакти споруди. Також слідкують за справністю шафи керування прапором, дистанційного пульта й інших механізмів.

Коли встановили цей флагшток

Найбільший прапор України підняли на цій конструкції напередодні Дня Державного Прапора у 2020 році. Цей меморіал встановили на Печерських пагорбах поряд із Музеєм війни та статуєю Батьківщини-Матері.

Його висота становить майже 90 метрів, а вага – 32 тонни. Розміри полотнища, яке там підіймають – 16 на 24 метри.