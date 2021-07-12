Річ у тім, що синьо-жовтий стяг розгорнули найбільша кількість військовослужбовців в історії нашої країни.

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Військові встановили рекорд, розгорнувши Державний прапор

"Закарпатський легіон" – це 128 окрема гірсько-штурмова бригада Збройних сил України.

Бійці з його складу у Маріуполі 11 липня встановили рекорд України з "найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України". А таких було понад 400!

А таких було понад 400! Причому долучилися до них ветерани АТО, ООС та представники громадськості.

Рекорд офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Зверніть увагу: розгорнутий бійцями прапор – 128 метрів завдовжки і 3 метри завширшки. Пошила його на Закарпатті майстриня Каміла Кочіш, а на Приазов’я прапор потрапив завдяки закарпатським волонтерам.

Що цікаво, встановлення рекорду з прапором приурочено було до річниці дня створення військової частини – 12 липня.

Цією акцією ми не тільки відзначаємо річницю бригади, а ще й вкотре нагадуємо, що Маріуполь – це Україна,

– сказав із цієї нагоди заступник командира бригади підполковник Андрій Грузінцев.

Зауважимо, після Маріуполя прапор повернеться на Закарпаття. Там його розгорнуть на День Незалежності України.

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