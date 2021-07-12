Річ у тім, що синьо-жовтий стяг розгорнули найбільша кількість військовослужбовців в історії нашої країни.
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Військові встановили рекорд, розгорнувши Державний прапор
"Закарпатський легіон" – це 128 окрема гірсько-штурмова бригада Збройних сил України.
- Бійці з його складу у Маріуполі 11 липня встановили рекорд України з "найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України". А таких було понад 400!
- Причому долучилися до них ветерани АТО, ООС та представники громадськості.
Рекорд офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
Що цікаво, встановлення рекорду з прапором приурочено було до річниці дня створення військової частини – 12 липня.
Цією акцією ми не тільки відзначаємо річницю бригади, а ще й вкотре нагадуємо, що Маріуполь – це Україна,
– сказав із цієї нагоди заступник командира бригади підполковник Андрій Грузінцев.
Зауважимо, після Маріуполя прапор повернеться на Закарпаття. Там його розгорнуть на День Незалежності України.
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