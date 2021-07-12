Дело в том, что сине-желтый флаг развернули самое большое количество военнослужащих в истории нашей страны.
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Военные установили рекорд, развернув Государственный флаг
"Закарпатский легион" – это 128 отдельная горно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины.
- Бойцы из его состава в Мариуполе 11 июля установили рекорд Украины с "наибольшего количества военнослужащих, развернувших Государственный флаг Украины". А таких было более 400!
- Причем присоединились к ним ветераны АТО, ООС и представители общественности.
Рекорд официально зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.
Что интересно, установление рекорда с флагом приурочено было к годовщине дня создания военной части – 12 июля.
Этой акцией мы не только отмечаем годовщину бригады, а еще и в который раз напоминаем, что Мариуполь – это Украина,
– сказал по этому поводу заместитель командира бригады подполковник Андрей Грузинцев.
Заметим, после Мариуполя флаг вернется в Закарпатье. Там его развернут на День Независимости Украины.
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