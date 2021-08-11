Завершить эту работу планируется ко Дню флага, 23 августа. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

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Что изменится в флагштоке

По словам чиновника, теперь конструкция трезубца на верхушке флагштока будет значительно легче. Это нужно, поскольку ее должны оснастить поворотным механизмом.

Новый трезубец изготовили в Киеве. Это сделало одно из столичных предприятий, однако не указали его название.

Кроме этого, Непоп рассказал, что в Киеве постоянно поддерживают в надлежащем состоянии полотно главного государственного флага и флагшток. Специалисты периодически проверяют клеммы и открытые контакты сооружения. Также следят за исправностью шкафа управления флагом, дистанционного пульта и других механизмов.

Когда установили этот флагшток

Самый большой флаг Украины подняли на этой конструкции накануне Дня Государственного Флага в 2020 году. Этот мемориал установили на Печерских холмах рядом с Музеем войны и статуей Родины-Матери.

Его высота составляет почти 90 метров, а вес – 32 тонны. Размеры полотнища, которое там поднимают – 16 на 24 метра.