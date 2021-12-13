Оркестр на ковзанці й 20 000 ліхтарів: киянам пообіцяли європейський Новий рік на Подолі

На Контрактовій площі у Подільському районі Києва планують спорудити локацію європейського масштабу до новорічно-різдвяних свят.

Організатори обіцяють, що вона буде не менш яскравою, ніж головне зимове містечко на Софійській площі. Наразі монтажні роботи вже киплять і мають завершитися до 20 грудня.

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Киянам пообіцяли святкову локацію європейського масштабу на Подолі / Фото з фейсбуку Департаменту культури КМДА

Чим дивуватимуть киян

На Подолі з'явиться перша в Україні прогулянкова ковзанка довжиною понад 200 метрів серед парку. Її також доповнюватиме лаунж-зона та оркестр у центрі.

Крім того, гості святкової локації зможуть покататися на шестиметрових гірках з оглядовими майданчиками.

Ще однією родзинкою святкування на Контрактовій площі стануть різдвяні ярмарки та ілюмінація з 20 000 ліхтариків.

Ми вже в передчутті цієї казковості! А ви вже додали Поділ до свого переліку must visit на період свят?

– закликали у КМДА киян та гостей столиці відвідати яскравий куточок із зимовими розвагами.

Тест-драйв головної ялинки

На Софійській площі столиці 11 грудня вже протестували освітлення головної ялинки країни. Роботи не припинялися навіть попри дощ. Зелена красуня має засяяти 19 грудня – на День святого Миколая.

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Текст публікації Департаменту культури КМДА:

Традиційно лише ялинкою на Софії святкування не обходяться. На Контрактовій площі в розпалі монтажні роботи, і вже наступного тижня там запрацює локація європейського масштабу.

Різдво на Подолі обіцяє вражати небаченими елементами: перша в Україні прогулянкова ковзанка довжиною понад 200 метрів серед парку із лаунж-зоною та оркестром у центрі, шестиметрові гірки з оглядовими майданчиками, різдвяні ярмарки і сяйво 20 000 ліхтарів.

Ми вже в передчутті цієї казковості! А ви вже додали Поділ до свого переліку must visit на період свят?