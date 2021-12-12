Ялинку ще не прикрасили іграшками. Цю справу перенесли на понеділок через погану погоду – була злива.

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Робітники розповіли, що працювати під дощем важко. Вони спускались, аби переодягнутись та зігрітись.

Також ілюмінація з'явилася на вході до новорічного містечка з боку вулиці Володимирської.

Головна ялинка країни / Фото "Сьогодні":

Коли відкриють головну ялинку

Урочисте відкриття новорічної ялинки має відбутися о 17:00 19 грудня. Прикрашатимуть її 20 тисячами ялинкових іграшок золотого та червоного кольорів. До речі, цього року обрали особливу верхівку для дерева – земну кулю, над якою й сяятиме зірка.

Якою буде ялинка наступного року

Директор компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький вже розробив проєкт головної ялинки 2024 року. За його словами, тематика дерева буде "Білий квадрат".

Такої ялинки ще не було в Києві. Киянин Малевич намалював "Чорний квадрат", а у нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі,

– розповів Добруцький.

Він додав, що у 2023 році ялинку прикрасять яскравими кольорами, один з яких – фіолетовий. Однак тематику поки що тримає в таємниці.

Якою буде головна ялинка країни на Новий рік 2022 – дивіться відео: