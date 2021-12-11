До Ватикану ялинку привезли з Трентіно – північного регіону Італії. Дерево прикрасили 600 неймовірними прикрасами з дерева, які майстри виготовили вручну. Освітили красуню лампами з низьким енергоспоживанням.

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30 статуеток на вертепі

Традиційний вертеп на площі Святого Петра є подарунком Ватикану від Перу.

Він складається з більш ніж 30 статуеток у традиційних андських костюмах. Фігури виконані з кераміки, дерева та скловолокна.

Новорічну ялинку прикрасили 600 дерев'яними декораціями / Фото Getty Images

Окрім цього, ще один вертеп поставили у залі аудієнцій імені Павла VI.

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