На прикраси для дерева не пошкодували ні старань, ні грошей. Ялинку прикрашають 50 тисяч різнокольорових вогнів.
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Довжина кожної гірлянди – приблизно 8 кілометрів.
Що відомо про ялинку у 2021 році
- Їй 85 років.
- Висота – 24 метри.
- Діаметр – 14 метрів.
- Вага – 12 тонн.
У Нью-Йорку засвітили головну різдвяну ялинку / Фото Getty Images
До слова, на верхівці ялинки встановили зірку Swarovskі. Вона важить 408 кілограмів. Також з неї стирчать 70 променів, прикрашені 3 мільйонами кристалів.
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Якою була ялинка у Нью-Йорку у 2020 році
- Нью-йоркці у листопаді 2020 року висміяли головне різдвяне дерево міста, коли його тільки привезли.
- Згодом ялинку прикрасили і вона здивувала красою багатьох.
- Висота ялинки сягала 23 метрів.