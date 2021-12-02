На прикраси для дерева не пошкодували ні старань, ні грошей. Ялинку прикрашають 50 тисяч різнокольорових вогнів.

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Довжина кожної гірлянди – приблизно 8 кілометрів.

Що відомо про ялинку у 2021 році

Їй 85 років.

Висота – 24 метри.

Діаметр – 14 метрів.

Вага – 12 тонн.

У Нью-Йорку засвітили головну різдвяну ялинку / Фото Getty Images

До слова, на верхівці ялинки встановили зірку Swarovskі. Вона важить 408 кілограмів. Також з неї стирчать 70 променів, прикрашені 3 мільйонами кристалів.

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Якою була ялинка у Нью-Йорку у 2020 році