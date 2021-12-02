На украшения для дерева не пожалели ни стараний, ни денег. Елку украшают 50 тысяч разноцветных огней.

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Длина каждой гирлянды – примерно 8 километров.

Что известно о елке в 2021 году

Ей 85 лет.

Высота – 24 метра.

Диаметр – 14 метров.

Вес – 12 тонн.

В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую елку / Фото Getty Images

К слову, на верхушке елки установили звезду Swarovski. Она весит 408 кг. Также из нее торчат 70 лучей, украшенные 3 миллионами кристаллов.

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Какой была елка в Нью-Йорке в 2020 году