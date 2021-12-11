В Ватикан елку привезли из Трентино – северного региона Италии. Дерево украсили 600 невероятными украшениями из дерева, которые мастера изготовили вручную. Подсветили красавицу лампами с низким энергопотреблением.

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30 статуэток на вертепе

Традиционный вертеп на площади Святого Петра – подарок Ватикана от Перу.

Он состоит из более чем 30 статуэток в традиционных андских костюмах. Фигуры выполнены из керамики, дерева и стекловолокна.

Новогоднюю елку украсили 600 деревянными декорациями / Фото Getty Images

Кроме того, еще один вертеп поставили в зале аудиенций имени Павла VI.

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