Озброєний хуліган розгромив приймальню депутатки Київради від "Слуги народу"

У центрі столиці на вулиці Лютеранській хуліган вдерся до громадської приймальні депутатки Київради. Вранці 19 жовтня чоловік вчинив там справжній погром і зіпсував майно.

Правоохоронці поки не назвали ім'я політикині, однак "Українська правда" пише, що йдеться про представницю "Слуги народу" Лілію Пашинну. Проти зловмисника вже відкрили кримінальне провадження.

Актуальне Розбив головою: у Василькові знайшли чоловіка, який розтрощив меморіал "Жертвам Голокосту"

Дебошира втихомирювали спецпризначенці

Після виклику на місце події одразу ж прибули бійці полку поліції особливого призначення №2. Помічник депутатки розповів їм подробиці інциденту.

З'ясувалося, що зловмисник вдерся до приміщення, розтрощивши і розмалювавши скло вхідних дверей. Потім він спустився на нижній поверх до електрощитів і вирвав із них дроти.



Зловмисник розбив скло у вхідних дверях та розмалював їх фарбою / Фото поліції Києва

"Турист" зі зброєю

Зрештою поліцейські затримали молодика. Він виявився 31-річним уродженцем Полтавської області. При собі в чоловіка був імовірно пневматичний пістолет та балончик із фарбою.

Як покарають погромника

Після затримання зловмисника передали слідчим, аби з'ясувати мотиви його вчинку. Невдовзі йому мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід. За хуліганство чоловіку загрожує до семи років ув'язнення.



Затриманий виявився 31-річним уродженцем Полтавщини / Фото поліції Києва

Озброєний неадекват влаштував стрілянину на Хрещатику: схоже

В одному із барів на Хрещатику 15 жовтня чоловік влаштував конфлікт із охоронцем і вистрілив йому в живіт із пневматичної зброї. Нападник був затриманий на місці злочину, а потерпілого доправили в лікарню.

Текст публікації поліції Києва:

За фактом хуліганства у громадській приймальній депутата міської ради розпочато кримінальне провадження

Невідомий увірвався у приміщення та пошкодив майно, після чого намагався втекти. Спецпризначенці, які перебували неподалік від місця події, оперативно затримали чоловіка.

Наразі з ним спілкуються слідчі та з’ясовують мотиви скоєного.

Сьогодні близько 10:00 години до Печерського управління поліції надійшла інформація про те, що у приміщення громадської приймальні на вулиці Лютеранській хуліганить невідомий. На повідомлення негайно прибули спецпризначенці полку №2.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на місці до правоохоронців звернувся помічник депутата міської ради, який повідомив обставини події:

"До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти. Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення №2, які перебували неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного".

У ході поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", – повідомив Андрій Дуброва.