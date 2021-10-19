Звернення про вандалізм надійшло до правоохоронців 12 жовтня. Вони одразу почали оперативно-розшукові заходи і швидко знайшли винуватця.

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Винна оковита

Чоловік зізнався, що ввечері 11 жовтня повертався додому п'яним. Його увагу привернула меморіальна табличка, яку він раніше не помічав. Вирішивши прочитати, що на ній написано, чолов'яга підійшов до пам'ятника. Однак через алкоголь він не помітив однієї сходинки і, перечепившись, впав головою просто на табличку.

Від удару вона розкололася. Винуватець інциденту кілька разів спробував її повернути на місце, але в нього нічого не вийшло. Зрештою чоловік пішов.



Чоловік запевнив, що не хотів умисно нищити пам'ятник / Скриншот відео 24 каналу

Відбувся адмінпротоколами

За скоєне поліцейські склали на порушника кілька адміністративних протоколів за:

розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або появу у громадських місцях у п'яному вигляді (карається накладенням штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

дрібне хуліганство (карається накладенням штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправними роботами на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративним арештом до 15 діб).

У Василькові знайшли чоловіка, який розбив меморіал "Жертвам Голокосту": відео

Текст публікації поліції Київської області:

Поліцейські Василькова встановили особу чоловіка, який пошкодив меморіальну табличку поруч із пам'ятником

Як повідомляли раніше, 12 жовтня невідомі зламали табличку біля пам'ятника "Жертвам Голокосту" в місті Васильків

Працівники поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу, яка пошкодила пам’ятник.

Ним виявився 40-річний житель міста Васильків. Чоловік зізнався, що 11 жовтня близько 21 години повертався додому в стані алкогольного сп'яніння та вирішив прочитати текст на меморіальній дошці, на яку до теперішнього часу не звертав уваги. Підійшовши ближче, правопорушник не помітив сходинку та перечепився через неї, ударившись головою об пам'ятник. Декілька спроб встановити гранітну табличку на місце виявились невдалими, тож чоловік залишив місце події.

Поліцейські на порушника склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді), статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.