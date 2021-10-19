Обращение о вандализме поступило к правоохранителям 12 октября. Они сразу начали оперативно-розыскные мероприятия и быстро нашли виновника.

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Виновата водка

Мужчина признался, что вечером 11 октября возвращался домой пьяным. Его внимание привлекла мемориальная табличка, которую он раньше не замечал. Решив прочитать, что на ней написано, мужчина подошел к памятнику. Однако из-за алкоголя он не заметил одной ступеньки и, споткнувшись, упал головой прямо на табличку.

От удара она раскололась. Виновник инцидента несколько раз попытался ее вернуть на место, но у него ничего не получилось. Наконец мужчина ушел.

Мужчина заверил, что не хотел умышленно уничтожать памятник / Скриншот видео 24 канала

Отделался админпротоколами

За содеянное полицейские составили на нарушителя несколько административных протоколов за:

распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде (карается наложением штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан);

мелкое хулиганство (карается наложением штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, либо исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административным арестом до 15 суток).

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Текст публикации полиции Киевской области:

Полицейские Василькова установили личность мужчины, повредившего мемориальную табличку рядом с памятником

Как сообщали ранее, 12 октября неизвестные сломали табличку у памятника "Жертвам Холокоста" в городе Васильков

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность, которая повредила памятник.

Им оказался 40-летний житель города Васильков. Мужчина признался, что 11 октября около 21 часа возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения и решил прочитать текст на мемориальной доске, на которую до настоящего времени не обращал внимания. Подойдя ближе, правонарушитель не заметил ступеньку и зацепился за нее, ударившись головой о памятник. Несколько попыток установить гранитную табличку на место оказались неудачными, поэтому мужчина покинул место происшествия.

Полицейские на нарушителя составили административные протоколы по части 1 статьи 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде), статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.