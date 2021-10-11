Гранитная стела была установлена ​​возле стадиона "Кристалл" в честь погибшего местного еврейского населения. Впрочем, злоумышленников это не остановило, и они дерзко осквернили память своих же земляков.

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Устроили погром среди дня

Жители Василькова утверждают, что разрушение памятника произошло среди бела дня.

Они призвали вмешаться в дело Национальную полицию, поскольку видят в событиях не только признаки вандализма, но и антисемитизма.

Также горожане хотят, чтобы на ситуацию отреагировал городской председатель Наталья Баласинович.

Вокруг траурного места – помойка

В Василькове надеются, что после досадного случая власти города обеспечат надлежащий надзор и сохранение памятника. Ведь сейчас там нет ни камер видеонаблюдения, ни муниципальной стражи. К тому же, вокруг знакового места уже образовалась немалая помойка.

Что говорят в полиции

На инцидент уже отреагировали правоохранители. На сайте полиции Киевской области отметили, что вандалы сломали только мемориальную табличку, впрочем сам памятник "Жертвам Холокоста" повреждений не получил.

Также оперативники установили, что надругательство над мемориалом совершили еще 8 октября, однако тогда в полицию никто не обратился. Сейчас там занимаются установлением причастных к циничному преступлению.

В Василькове вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста / Фото полиции Киевской области, "Киева Оперативного", "Подслушано в Василькове"

Злость за конфликт из-за гаража выплеснул на памятник Героям: похожее

В Белой Церкви мужчина обрисовал из баллончика зеркальный шар, установленный в честь борцов за независимость Украины. Свой поступок молодой человек объяснил обидой на то, что когда-то неизвестные так же обрисовали ему гараж.