Когда он закончил свой вандализм, то просто сел в машину и скрылся. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщила женщина-свидетель.

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"Мстил за гараж"

Произошел инцидент на улице Героев Небесной Сотни. Мужчина разрисовал зеркальный шар – Памятник Героям борьбы за независимость Украины. После он сел в BMW и скрылся. За считанные минуты полицейские задержали вандала по месту жительства и привезли на место правонарушения.

Вандалом оказался 30-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что когда-то в прошлом ему разрисовали гараж. Так он решил выплеснуть свои старые обиды. Почему выбрал именно этот памятник – объяснить не смог.

Парня задержали, в дальнейшем следователи определят правовую квалификацию этого события для привлечения нарушителя к ответственности.

Вандализм с памятниками: громкие случаи