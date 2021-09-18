Когда он закончил свой вандализм, то просто сел в машину и скрылся. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщила женщина-свидетель.
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"Мстил за гараж"
Произошел инцидент на улице Героев Небесной Сотни. Мужчина разрисовал зеркальный шар – Памятник Героям борьбы за независимость Украины. После он сел в BMW и скрылся. За считанные минуты полицейские задержали вандала по месту жительства и привезли на место правонарушения.
Вандалом оказался 30-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что когда-то в прошлом ему разрисовали гараж. Так он решил выплеснуть свои старые обиды. Почему выбрал именно этот памятник – объяснить не смог.
Парня задержали, в дальнейшем следователи определят правовую квалификацию этого события для привлечения нарушителя к ответственности.
Вандализм с памятниками: громкие случаи
- В Кривом Роге в ночь на 3 августа вандалы осквернили сразу 2 памятника: ликвидаторам Чернобыльской АЭС и памятник воинам, погибшим под Иловайском.
- Через месяц на памятник жертв Иловайского котла напали снова: злоумышленники похитили декоративные гильзы, которые служили вазами для цветов.
- В Стрые, что во Львовской области, 8 июля 20-летний парень на местном кладбище разбил почти 60 крестов на могилах сечевых стрельцов. Сообщается, что юноша был в неадекватном состоянии. Вероятно, перед инцидентом он употреблял наркотики или алкоголь.
- В Лисичанске Луганской области 14-летний и 19-летний парни повредили памятник Героям-добровольцам.