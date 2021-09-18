Коли він закінчив свій вандалізм, то просто сів в авто і втік. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомила жінка-свідок.
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"Мстився за гараж"
Стався інцидент на вулиці Героїв Небесної Сотні. Чоловік розмалював дзеркальну кулю – Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України. Надалі він сів у BMW і втік. За лічені хвилини поліцейські затримали вандала за місцем проживання та привезли на місце правопорушення.
Вандалом виявився 30-річний місцевий мешканець. Свій вчинок він пояснив тим, що колись в минулому йому розмалювали гараж. Так він вирішив виплеснути свої старі образи. Чому обрав саме цей пам'ятник – пояснити не зміг.
Молодика затримали, надалі слідчі визначать правову кваліфікацію цієї події для притягнення порушника до відповідальності.
Вандалізм із пам'ятниками: гучні випадки
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- Через місяць на пам'ятник жертв Іловайського котла напали знову: зловмисники викрали декоративні гільзи, які слугували вазами для квітів.
- У Стрию, що у Львівській області, 8 липня 20-річний хлопець на місцевому кладовищі розбив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців. Повідомляється, що юнак був у неадекватному стані. Ймовірно, перед інцидентом він вживав наркотики або алкоголь.
- У Лисичанську на Луганщині 14-річний та 19-річний хлопці пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям.