Через це, як з'ясували правоохоронці, зловмисник підпалив вантажівку. Рятувальники загасили пожежу, однак машина вигоріла майже вщент.

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Особу підозрюваного у скоєнні злочину поліцейські встановили дуже швидко.

Вантажівку перетворили на склад овочів та фруктів

За попередніми даними, 27-річному мешканецю багатоповерхівки на вулиці Ольжича не подобалося, що стихійні торговці залишили під будинком свою вантажівку.

У кузові ГАЗу чоловіки зберігали овочі та фрукти, а переганяти транспортний засіб вони не збиралися.

Щоб помститися власникам машини, чоловік облив її бензином та підпалив.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Після підпалу машини зловмисник втік, однак незабаром його затримали. У скоєнні злочину він зізнався. За це чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Незабаром фігуранту провадження обиратимуть запобіжний захід.

Через те, що він раніше притягувався до відповідальності за незаконне зберігання наркотиків та зброї, а також через ймовірну небезпеку підозрюваного для суспільства прокурори наполягатимуть на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.