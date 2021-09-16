Скульптуру уничтожали ночью 14 сентября. Несколько дней перед тем неизвестные похитили скульптуру лисенка. В полицию сразу сообщили о пропаже. Об этом рассказал автор скульптуры Константин Скритуцкий.

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Сделаны из бронзы

Скульптура "Маленький принц" расположена на Пейзажной аллее. Хулиганы вырвали руку, в которой была сабля. Теперь там торчит кусок проволоки.

Автор памятника говорит, что это не первое издевательство над "Маленьким принцем". Ранее исчезла скульптура лисенка, которая "сидела" у ног принца. К тому же все элементы памятника сделаны из бронзы.

"Маленького принца" уничтожали неизвестные / Фото "Сегодня"

Лисенок сделан из бронзы. Его просто вырвали неизвестные. А прошлой ночью повредили и самого Принца – ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы,

– рассказал Константин Скритуцкий.

В полицию люди обратились сразу после исчезновения лисенка. Однако скульптор говорит, что вряд ли правоохранители ее искали. Поэтому заявление планируют написать еще о факте хулиганства.

Неизвестные сломали руку с мечом / Фото "Сегодня"

Зато полиция сообщает СМИ, что правоохранители изучают дело. Виновников они планируют найти в ближайшее время.

В полиции говорят, что ищут причастных / Фото "Сегодня"

Обратите внимание! На месте, где стоит скульптура, городские власти провели реконструкцию Пейзажной аллеи. В СМИ говорят, что чиновники обещали установить здесь камеры видеонаблюдения. Однако есть ли здесь камеры – пока не известно.