Скульптуру нищили вночі 14 вересня. Кілька днів перед тим невідомі викрали скульптуру лисеняти. У поліцію одразу повідомили про зникнення. Про це розповів автор скульптури Костянтин Скритуцький.

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Зроблені з бронзи

Скульптура "Маленький принц" розташована на Пейзажній алеї. Хулігани вирвали руку, в якій була шабля. Тепер там стирчить шматок дроту.

Автор пам'ятника каже, що це не перший грум над "Маленьким принцом". Раніше зникла скульптура лисеняти, яка "сиділа" біля ніг принца. До того ж всі елементи пам'ятника зроблені з бронзи.

Нищили скульптуру Вандалізм 13 вересня 2021
"Маленького принца" нищили невідомі / Фото "Сьогодні"

Лисеня зроблене з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи,
– розповів Костянтин Скритуцький.

У поліцію люди звернулись одразу після зникнення лисеняти. Проте скульптор каже, що навряд чи правоохоронці її шукали. Тому заяву планують написати ще про факт хуліганства.

Маленький принц Київ 16 09 2021 вандалізм Зламали руку
Невідомі зламали руку з мечем / Фото "Сьогодні"

Натомість поліція повідомляє ЗМІ, що правоохоронці вивчають справу. Винуватців вони планують знайти найближчим часом.

Маленький принц 16 09 2021 Зламали руку з мечем
У поліції кажуть, що шукають причетних / Фото "Сьогодні"