Патрульні протаранили автівки на місці масштабної аварії під Києвом
Джерело:dtp.kiev.ua
Правоохоронці також страждають від ожеледі на дорозі. Вдень 31 грудня на Бориспільській трасі автівка патрульних на повному ходу врізалася у машини учасників іншої аварії.
Момент зіткнення службової машини зняли на відеореєстратор учасники руху. На записі видно, як патрульних заносить на слизькій дорозі, після чого некерована автівка спрямовує у відбійник та в інші машини.
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Рухалися поліцейські, судячи з усього, на чималій швидкості.
На Бориспільській трасі сталося безліч ДТП
- Вранці 31 грудня дорога на трасі з Києва до Борисполя була повністю вкрита льодом. Внаслідок цього, виїжджаючи зі столиці, водії одразу потрапляли у складну обстановку та масово не справлялися з керуванням.
- Внаслідок цього на відносно невеликій ділянці сталося дуже багато аварій.
- Саме в машини, які стояли на третій смузі після аварії, й влетіли правоохоронці. Сталося це о 7:55 ранку.
- Чи перебували люди у салонах легковиків у момент удару зі службовою машиною поліції, невідомо.
Дивіться відео, як машина поліції влітає в автівки на місці масштабної ДТП:
Водіїв попереджають про небезпеку
У ДСНС зазначили, що на дорогах України внаслідок снігу та похолодання треба керувати машинами вкрай обережно. Рятувальники оголосили І жовтий рівень небезпеки.
Окрім криги на трасах незручностей автомобілістам додає також сильний туман, який суттєво знижує видимість.