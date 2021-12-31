Момент зіткнення службової машини зняли на відеореєстратор учасники руху. На записі видно, як патрульних заносить на слизькій дорозі, після чого некерована автівка спрямовує у відбійник та в інші машини.

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Рухалися поліцейські, судячи з усього, на чималій швидкості.

На Бориспільській трасі сталося безліч ДТП

Вранці 31 грудня дорога на трасі з Києва до Борисполя була повністю вкрита льодом. Внаслідок цього, виїжджаючи зі столиці, водії одразу потрапляли у складну обстановку та масово не справлялися з керуванням.

Внаслідок цього на відносно невеликій ділянці сталося дуже багато аварій.

Саме в машини, які стояли на третій смузі після аварії, й влетіли правоохоронці. Сталося це о 7:55 ранку.

Чи перебували люди у салонах легковиків у момент удару зі службовою машиною поліції, невідомо.

Дивіться відео, як машина поліції влітає в автівки на місці масштабної ДТП:

Водіїв попереджають про небезпеку

У ДСНС зазначили, що на дорогах України внаслідок снігу та похолодання треба керувати машинами вкрай обережно. Рятувальники оголосили І жовтий рівень небезпеки.

Окрім криги на трасах незручностей автомобілістам додає також сильний туман, який суттєво знижує видимість.