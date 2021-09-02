Перебігав дорогу в забороненому місці: у Києві потяг збив чоловіка на смерть – відео з місця

У Києві на проспекті Науки поїзд збив чоловіка. У той час він намагався перебігти дорогу в недозволеному місці. Від сильних травм чоловік помер на місці.

Потяг в'їхав у чоловіка 2 вересня зранку на перетині залізничних колій. У мережі опублікували відео з місця події. Поліція ще не надала офіційної інформації.

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Не могли запобігти аварії

Машиніст помітив чоловіка, який хотів перебігти через рейки. Він подав звуковий сигнал, щоб потяг зупинився. Проте, на жаль, все сталося надто раптово. Трагедії було не уникнути.



Потяг в'їхав у чоловіка на залізниці, коли той перебігав дорогу / Фото dtp.kiev.ua

У результаті ДТП чоловік загинув одразу. Медики, приїхавши, лише констатували смерть. У телеграмі пишуть, що на місці також працювали слідчо-оперативна група та кілька екіпажів патрульної поліції.

Рух потягів, які перебували на вокзалі, тимчасово припинили. Тривають слідчі дії.

Потяг збив чоловіка, який в забороненому місці перебігав дорогу: відео dtp.kiev.ua