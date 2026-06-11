У Києві перекрили частину дороги біля мосту Метро

У Києві вранці 11 червня частково обмежили рух транспорту в районі мосту Метро. Тимчасові зміни пов’язані з дорожніми роботами.

Водіїв попереджають про можливі затримки та радять завчасно планувати маршрут. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Де перекриють дорогу та скільки це триватиме?

Обмеження стартували з 10:00 та триватимуть до 17:00 11 червня. Йдеться про ділянку заїзду до транспортної розв’язки Набережного шосе з боку мосту Метро в Печерському районі Києва.

Саме тут комунальні служби проводять планові ремонтні роботи дорожньої інфраструктури. Зокрема, фахівці Шляхово-експлуатаційного управління Печерського району ремонтують колесовідбійний бар’єр, який забезпечує безпеку руху на цій ділянці. Через це виникла потреба у частковому перекритті проїзної частини.

На час виконання робіт рух транспорту організовано лише однією смугою. Це суттєво знижує пропускну здатність ділянки, особливо в години інтенсивного трафіку.

Ділянка, яку перекриють / Фото КМДА

У "Київавтодорі" наголошують, що роботи мають плановий характер і спрямовані на підвищення безпеки водіїв та пішоходів. Киян закликають заздалегідь враховувати обмеження під час планування поїздок, особливо при русі в напрямку Набережного шосе та центральної частини міста.

У разі можливості рекомендують обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів.

На яких дорогах також нещодавно проводили ремонт?

Як заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, в Україні завершили основний етап ремонтних робіт на дорогах державного значення.

За його словами, від початку 2026 року в країні вже відновили майже 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Обсяги виконаних робіт стали рекордними з 2022 року.

Кулеба підкреслив, що ремонтні роботи тривали в усіх регіонах, попри складні погодні умови та безпекові виклики. У пріоритеті були траси, які забезпечують логістику для перевезення людей, вантажів, роботи бізнесу, експорту та оборонних потреб.

Найбільші обсяги відновлення виконали на ключових міжнародних і національних маршрутах, зокрема:

М-06 Київ – Чоп,

М-05 Київ – Одеса

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Також роботи проводилися на дорогах М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро та М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Попри завершення основного етапу, ремонтні роботи на мережі державних доріг тривають.

Наразі ресурси поступово спрямовують у прифронтові області. За словами Кулеби, там триває погодження з Генеральним штабом щодо визначення критично важливих маршрутів для військової логістики, евакуації та гуманітарних перевезень.