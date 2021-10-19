Перевізники звинуватили заступника Кличка у корупції: у КМДА кажуть про змову маршрутників

Представники двох фірм-перевізників провели 19 жовтня пресконференцію, на якій розповіли про нібито вимагання данини Костянтином Усовим, першим заступником мера Києва. Реакція від влади столиці не забарилася.

За словами Усова, приватне підприємство "Авен Езер" та ТОВ "Ярославь Авто" почали інформаційну війну проти мерії. Представників цих компаній посадовець назвав "маріонетками справжніх лідерів картелю маршрутників".

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Перевізники стверджують, що Усов буцімто підіслав до них свого радника Віктора Сасіна та голову КП Служба перевезень Віктора Савченка з вимогами платити по 200 гривень на день з кожного автобуса.

Подавали на конкурси підроблені документи

Посадовець наголосив, що у влади є претензії до цих компаній, оскільки вони відмовилися підписувати додаткові угоди щодо покращення якості перевезень.

Крім того, згідно з даними аудиту роботи київської служби перевезень, під час попередніх конкурсів "Авен Езер" та ТОВ "Ярославь Авто" подавали фейкові документи.

Колишні керівники комунальної компанії, за словами Усова, працювали на "А" і "Я" – очільників мафії маршруточників.



Це ті перевізники, бенефіціар яких в традиціях 90-х влаштовував стрілянину під Броварами, відправляв бійців зривати конкурс перевізників, а зараз організовує блокування комунального транспорту, трощення автобусів молотками і збройні напади на водіїв,

– підкреслив заступник Кличка.

Хто конкрето є "лідером картелю маршруточників", чиновник пообіцяв розповісти пізніше.