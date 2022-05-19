Перший суд над російським солдатом: колега Шишимаріна пояснив, чому той вбив цивільного
Джерело:Суспільне
У Києві проходить перший суд над 21-річним російським військовим Вадимом Шишимаріним, якого звинувачують у вбивстві мирного жителя Сумської області – 62-річного Олександра Шеліпова. Він отримав наказ вистрілити в чоловіка.
19 травня суд провів допитав свідків та з'ясував, чому Шишимарін вбив цивільного.
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Під час допиту свідок та рядовий Іван Мальтісов, який разом з підсудним здався в полон, розповів, що вбити цивільного Шишимаріну наказав їхній прапорщик, коли побачив на вулиці чоловіка з телефоном.
Прапорщик наказав йому стріляти, аргументуючи це тим, що він може здати нас військовим. Вадим не став виконувати цей наказ. Військовий, який сидів поряд повернувся і крикнув, аби той виконав наказ, адже нас можуть здати. Ми порівнялися із цим цивільним і Вадим під тиском вистрілив,
– згадує він.
Інший свідок Ігор Декун розповів, що разом з сусідами стояв біля будинку, коли пролунали постріли і з-за повороту на їхню вулицю виїхав сірий "Вольксваген Пасат". Люди злякалися і сховалися у дворі.
"Через паркан я побачив, що автомобіль із російськими військовими проїхав повз. Я почув постріл. За кілька хвилин ми почули крик сусідки. Біля неї лежало тіло чоловіка", – додав чоловік.
Зазначимо, що суд допитав свідків та потерпілих. Після 30-хвилинної перерви суддя мав досліджувати докази, але переніс засідання на 11:00 20 травня.
Що відомо про перший суд над російським військовим
- У Києві 18 травня розпочалось перше судове засідання у справі проти російського військового Вадима Шишимаріна, який вчиняв злочини в Україні. Підозрюваному 21 рік, він з Кантемирівської дивізії.
- Напередодні росіянин, який вбив цивільного українця, повністю визнав провину на суді. Відомо, що Шишимарін здійснив кілька прицільних пострілів з автомата у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці в декількох десятках метрів від будинку.
- Дружина Олександра Шеліпова, загиблого від рук російського солдата Вадима Шишимаріна, просить довічного ув'язнення для російського солдата. Водночас вона не проти, аби Шишимаріна обміняла на бійців "Азовсталі".
- Вадима Шишимаріна обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Покарання за це – від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення.
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