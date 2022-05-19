19 травня суд провів допитав свідків та з'ясував, чому Шишимарін вбив цивільного.

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Під час допиту свідок та рядовий Іван Мальтісов, який разом з підсудним здався в полон, розповів, що вбити цивільного Шишимаріну наказав їхній прапорщик, коли побачив на вулиці чоловіка з телефоном.

Прапорщик наказав йому стріляти, аргументуючи це тим, що він може здати нас військовим. Вадим не став виконувати цей наказ. Військовий, який сидів поряд повернувся і крикнув, аби той виконав наказ, адже нас можуть здати. Ми порівнялися із цим цивільним і Вадим під тиском вистрілив,

– згадує він.

Інший свідок Ігор Декун розповів, що разом з сусідами стояв біля будинку, коли пролунали постріли і з-за повороту на їхню вулицю виїхав сірий "Вольксваген Пасат". Люди злякалися і сховалися у дворі.

"Через паркан я побачив, що автомобіль із російськими військовими проїхав повз. Я почув постріл. За кілька хвилин ми почули крик сусідки. Біля неї лежало тіло чоловіка", – додав чоловік.

Зазначимо, що суд допитав свідків та потерпілих. Після 30-хвилинної перерви суддя мав досліджувати докази, але переніс засідання на 11:00 20 травня.

Що відомо про перший суд над російським військовим

У Києві 18 травня розпочалось перше судове засідання у справі проти російського військового Вадима Шишимаріна, який вчиняв злочини в Україні. Підозрюваному 21 рік, він з Кантемирівської дивізії.

Напередодні росіянин, який вбив цивільного українця, повністю визнав провину на суді. Відомо, що Шишимарін здійснив кілька прицільних пострілів з автомата у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці в декількох десятках метрів від будинку.

Дружина Олександра Шеліпова, загиблого від рук російського солдата Вадима Шишимаріна, просить довічного ув'язнення для російського солдата. Водночас вона не проти, аби Шишимаріна обміняла на бійців "Азовсталі".

Вадима Шишимаріна обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Покарання за це – від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення.

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