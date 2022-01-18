Під Борисполем сталася серйозна автотроща з чотирма потерпілими: кадри зіткнення

У селі Любарці на Бориспільщині сталася серйозна аварія, у якій постраждали четверо пасажирів. Зіткнення легковиків відбулося 16 січня на трасі Київ – Харків.

Приблизно о 21:00 26-річний житель загаданого села на Ford Fiesta не надав перевагу в русі й зіштовхнувся із Тoyota Corolla. За кермом другої автівки був 23-річний хлопець.

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До лікарні ушпиталили одразу чотирьох

Зіткнення було доволі сильним, адже істотних травм зазнали одразу четверо людей. Це – 33-річний та 31-річний пасажири Ford Fiesta, а також 45-річна та 26-річна пасажирки Тoyota Corolla. Усіх їх медики доправили до Бориспільської лікарні.

Наразі з'ясуванням усіх обставин автотрощі займаються слідчі. Згодом вони нададуть цій автопригоді правову кваліфікацію.



Під Борисполем сталася серйозна аварія з Ford і Toyota / Фото Бориспільсьского районного управління поліції



У результаті автотрощі постраждали четверо пасажирів з обох авто / Фото Бориспільського районного управління поліції



Людей, які травмувалися в автотрощі, забрали до лікарні / Фото Бориспільського районного управління поліції

Текст публікації Бориспільського районного управління поліції:

Поліція Бориспільщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди з чотирма потерпілими. 16 січня приблизно о 21:00 на автошляху зі сполученням Київ – Харків 26-річний водій із села Любарці, керуючи автомобілем Ford Fiesta, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Тoyota Corolla під керуванням 23-річного водія.

Внаслідок автопригоди 33-річний та 31-річний пасажири авто Ford Fiesta, а також 45-річна та 26-річна пасажирки автівки Тoyota Corolla отримали тілесні ушкодження. Усіх потерпілих доправили до Бориспільської лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції. Після встановлення усіх обставин події поліцейські нададуть правову кваліфікацію.

Шановні водії, будьте взаємно ввічливими та обережними! Дотримуйтесь правил дорожнього руху!