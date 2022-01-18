Приблизно о 21:00 26-річний житель загаданого села на Ford Fiesta не надав перевагу в русі й зіштовхнувся із Тoyota Corolla. За кермом другої автівки був 23-річний хлопець.

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До лікарні ушпиталили одразу чотирьох

Зіткнення було доволі сильним, адже істотних травм зазнали одразу четверо людей. Це – 33-річний та 31-річний пасажири Ford Fiesta, а також 45-річна та 26-річна пасажирки Тoyota Corolla. Усіх їх медики доправили до Бориспільської лікарні.

Важливо! Наразі з'ясуванням усіх обставин автотрощі займаються слідчі. Згодом вони нададуть цій автопригоді правову кваліфікацію.



Під Борисполем сталася серйозна аварія з Ford і Toyota / Фото Бориспільсьского районного управління поліції



У результаті автотрощі постраждали четверо пасажирів з обох авто / Фото Бориспільського районного управління поліції



Людей, які травмувалися в автотрощі, забрали до лікарні / Фото Бориспільського районного управління поліції

Текст публікації Бориспільського районного управління поліції:

Поліція Бориспільщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди з чотирма потерпілими. 16 січня приблизно о 21:00 на автошляху зі сполученням Київ – Харків 26-річний водій із села Любарці, керуючи автомобілем Ford Fiesta, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Тoyota Corolla під керуванням 23-річного водія.

Внаслідок автопригоди 33-річний та 31-річний пасажири авто Ford Fiesta, а також 45-річна та 26-річна пасажирки автівки Тoyota Corolla отримали тілесні ушкодження. Усіх потерпілих доправили до Бориспільської лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції. Після встановлення усіх обставин події поліцейські нададуть правову кваліфікацію.

Шановні водії, будьте взаємно ввічливими та обережними! Дотримуйтесь правил дорожнього руху!