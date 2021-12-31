Під Києвом через ожеледь сталася масштабна аварія за участю 4 машин

Серйозна ДТП трапилася вранці 31 грудня на трасі Київ – Одеса. Неподалік від селища Глеваха на чималій швидкості зіштовхнулися між собою 4 легковики.

Внаслідок потужного зіткнення автівок є травмовані. Постраждалих з ушкодженнями різного ступеню важкості госпіталізували медики швидкої.

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На місці події продовжують працювати патрульні та слідчі, які з'ясовуватимуть всі обставини ДТП.

Для проїзду залишилася одна смуга

За попередніми даними, аварія сталася через недотримання водіями безпечної швидкості в умовах небезпечної дороги.

Через ожеледицю машини на повному ходу влетіли одна в одну, після чого деякі спрямували у відбійник.

Щонайменше дві автівки зазнали дуже серйозних пошкоджень.

За словами свідків, після ДТП очевидці побігли надавати допомогу людям, які перебували всередині машин.

Внаслідок зіткнення деталі машин розкидало по всій трасі, тому рух в напрямку Одеси серйозно ускладнено. Незаблокованою залишається лише одна смуга. Крім того, водіям доводиться рухатися з дуже маленько швидкістю через туман.

Дивіться відео з місця масштабної ДТП на Одеській трасі:

Ще одна аварія у Глевасі

Вранці 31 грудня у селищі міського типу Глеваха неподалік від місця ДТП з 4 машинами сталася ще одна аварія. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням на вкритій льодом дорозі, через що його розгорнуло. Некерований транспортний засіб влетів у легковик.

Дивіться відео моменту зіткнення мікроавтобуса і легковика у смт Глеваха: