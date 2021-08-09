Під час відпочинку: під Києвом чоловік штрикнув хлопця ножем у груди – фото 18+

Свідки інциденту зуміли зорієнтуватись та надати потерпілому першу допомогу так, що той вижив. Крім того, очевидці затримали самого нападника.

Інцидент стався 8 серпня на озері Крючок під Києвом. Лікарям та поліцейським, які прибули на місце події, залишалося лише транспортувати постраждалого до лікарні та відвезти зловмисника до відділку поліції.

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Першими на місце події на виклик про бійку відпочивальників прибули бійці департаменту охорони поліції.

Постійно непритомнів

Конфлікт між двома чоловіками стався біля однієї з альтанок на території бази відпочинку. Під час з'ясування стосунків один з чоловіків схопився за ніж та встромив його опоненту у груди.

На допомогу потерпілому кинулися свідки події. Вони ж відібрали у зловмисника ніж та затримали його.

Коли на місце події приїхали поліцейські охорони, поранений лежав позаду альтанок та постійно то непритомнів, то перебував у свідомості.

Правоохоронці відтіснили натовп від хлопця та розмовляли з ним до прибуття швидкої. Лікарі приїхали на місце події за 20 хвилин.

Пораненого терміново госпіталізували до лікарні медики швидкої.

Слідчі, які працювали на місці події, відкрили кримінальну справу. Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, наразі невідомо.



Зловмисника утримували на місці події до приїзду слідчих / Фото "Києва оперативного"