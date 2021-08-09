Инцидент произошел 8 августа на озере Крючок под Киевом. Врачам и полицейским, прибывшим на место происшествия, оставалось лишь транспортировать пострадавшего в больницу и отвезти злоумышленника в участок полиции.

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Первыми на место происшествия на вызов о драке отдыхающих прибыли бойцы департамента охраны полиции.

Постоянно терял сознание

Конфликт между двумя мужчинами произошел возле одной из беседок на территории базы отдыха. Во время выяснения отношений один из мужчин схватился за нож и вонзил его оппоненту в грудь.

На помощь пострадавшему бросились свидетели происшествия. Они же отобрали у злоумышленника нож и задержали его.

Когда на место происшествия приехали полицейские охраны, раненый лежал позади беседок и постоянно то терял сознание, то находился в сознании.

Правоохранители оттеснили толпу от парня и разговаривали с ним до прибытия скорой. Врачи приехали на место происшествия через 20 минут.

Раненого срочно госпитализировали в больницу медики скорой.

Следователи, работавшие на месте происшествия, открыли уголовное дело. Как именно квалифицировали инцидент полицейские, пока неизвестно.



Злоумышленника удерживали на месте происшествия до приезда следователей / Фото "Киев оперативный"