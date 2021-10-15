Під Києвом чоловік збив дитину та втік
Джерело:поліція Київської області
Надзвичайна подія сталася ввечері 14 жовтня у Броварах Київської області. Чоловік на пішохідному переході збив дівчинку, яка переходила дорогу.
Після скоєння ДТП зловмисник не надав потерпілій допомогу та не викликав швидку. Замість цього чоловік втік з місця події.
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Як тільки патрульні дізналися про аварію, вони одразу вирушили на пошуки водія-порушника.
Спіймали у рамках спецоперації
Водій SEAT збив дівчинку на пішохідному переході / Фото поліції Київської області
- ДТП сталася близько 19:00 у Броварах. 12-річна дівчинка переходила дорогу у пристосованому для цього місці, коли її збив водій SEAT.
- Швидку потерпілій викликали свідки події.
- На пошуки зловмисника орієнтували всі наряди поліції, а по всій Київській області ввели спеціальну операцію.
- Згодом поліцейські знайшли автівку порушника у Борисполі.
45-річного чоловіка затримали у Борисполі / Фото поліції Київської області
Дівчинку тим часом госпіталізували до лікарні медики швидкої. У неї діагностували травми різного ступеню тяжкості.
Винуватцем аварії виявився 45-річний мешканець Бориспільського району. На місці затримання працювали слідчі. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, поліцейські мають порушити кримінальну справу щодо ДТП з постраждалими та залишенні у небезпеці. Остаточну кваліфікацію події правоохоронці мають визначити після того, як лікарі зроблять висновок щодо важкості травм дівчинки.