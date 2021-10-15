Після скоєння ДТП зловмисник не надав потерпілій допомогу та не викликав швидку. Замість цього чоловік втік з місця події.

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Як тільки патрульні дізналися про аварію, вони одразу вирушили на пошуки водія-порушника.

Спіймали у рамках спецоперації



Водій SEAT збив дівчинку на пішохідному переході / Фото поліції Київської області

ДТП сталася близько 19:00 у Броварах. 12-річна дівчинка переходила дорогу у пристосованому для цього місці, коли її збив водій SEAT.

Швидку потерпілій викликали свідки події.

На пошуки зловмисника орієнтували всі наряди поліції, а по всій Київській області ввели спеціальну операцію.

Згодом поліцейські знайшли автівку порушника у Борисполі.



45-річного чоловіка затримали у Борисполі / Фото поліції Київської області

Дівчинку тим часом госпіталізували до лікарні медики швидкої. У неї діагностували травми різного ступеню тяжкості.

Винуватцем аварії виявився 45-річний мешканець Бориспільського району. На місці затримання працювали слідчі. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, поліцейські мають порушити кримінальну справу щодо ДТП з постраждалими та залишенні у небезпеці. Остаточну кваліфікацію події правоохоронці мають визначити після того, як лікарі зроблять висновок щодо важкості травм дівчинки.