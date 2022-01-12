Під Києвом у лобовій смертельній автотрощі загинув чоловік

Під Броварами на Київщині сталася моторошна автокатастрофа, у якій загинула людина. Трагедія сталася між селами Богданівка та Шевченкове вдень 11 січня.

На місце трагедії одразу прибули слідчі та поліцейські. Правову кваліфікацію аварії вони нададуть після з'ясування усіх обставин.

До теми На Бориспільщині вантажівка знесла легковика: фото з місця смертельної ДТП

Водій вилетів на зустрічку

47-річний шофер УАЗу не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу.

Там він на швидкості врізався у Volkswagen Bora, за кермом кого був 32-річний чоловік.

Після удару пасажир УАЗу вилетів із салону авто.

Він загинув миттєво від важких травм.



Від отриманих травм пасажир УАЗу загинув на місці / Фото поліції Київської області

Аварія забрала одразу три життя: страшна трагедія з таксі під Харковом

Дотримання правил дорожнього руху може врятувати життя. Поліція закликає водіїв не забувати про це і їздити обережно.

Вранці 12 січня біля селища П'ятихатки під Харковом сталася моторошна аварія з таксі. У нього врізалася КІА, вилетівши на зустрічну смугу. В результаті загинуло троє людей – водій таксі, водій КІА та 30-річна жінка. Двох її дітей госпіталізували до лікарні.

Текст публікації поліції Київської області:

Поліцейські Броварщини встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди. 11 січня приблизно о 13:50 між селами Богданівка та Шевченкове 47-річний чоловік, керуючи автомобілем УАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто Volkswagen Bora під керуванням 32-річного водія.

Внаслідок автопригоди пасажир УАЗ від отриманих травм загинув. На місці аварії працювали працівники слідчого управління поліції Київщини та співробітники Броварського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Працівники поліції Броварщини закликають водіїв бути обачними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!