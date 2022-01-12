На місце трагедії одразу прибули слідчі та поліцейські. Правову кваліфікацію аварії вони нададуть після з'ясування усіх обставин.
До теми На Бориспільщині вантажівка знесла легковика: фото з місця смертельної ДТП
Водій вилетів на зустрічку
- 47-річний шофер УАЗу не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу.
- Там він на швидкості врізався у Volkswagen Bora, за кермом кого був 32-річний чоловік.
- Після удару пасажир УАЗу вилетів із салону авто.
- Він загинув миттєво від важких травм.
Від отриманих травм пасажир УАЗу загинув на місці / Фото поліції Київської області
Аварія забрала одразу три життя: страшна трагедія з таксі під Харковом
Вранці 12 січня біля селища П'ятихатки під Харковом сталася моторошна аварія з таксі. У нього врізалася КІА, вилетівши на зустрічну смугу. В результаті загинуло троє людей – водій таксі, водій КІА та 30-річна жінка. Двох її дітей госпіталізували до лікарні.
Текст публікації поліції Київської області:
Поліцейські Броварщини встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди. 11 січня приблизно о 13:50 між селами Богданівка та Шевченкове 47-річний чоловік, керуючи автомобілем УАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто Volkswagen Bora під керуванням 32-річного водія.
Внаслідок автопригоди пасажир УАЗ від отриманих травм загинув. На місці аварії працювали працівники слідчого управління поліції Київщини та співробітники Броварського районного управління поліції.
Після встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Працівники поліції Броварщини закликають водіїв бути обачними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!