На місце трагедії одразу прибули слідчі та поліцейські. Правову кваліфікацію аварії вони нададуть після з'ясування усіх обставин.

До теми На Бориспільщині вантажівка знесла легковика: фото з місця смертельної ДТП

Водій вилетів на зустрічку

47-річний шофер УАЗу не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу.

Там він на швидкості врізався у Volkswagen Bora, за кермом кого був 32-річний чоловік.

Після удару пасажир УАЗу вилетів із салону авто.

Він загинув миттєво від важких травм.



Від отриманих травм пасажир УАЗу загинув на місці / Фото поліції Київської області

Запам'ятайте! Дотримання правил дорожнього руху може врятувати життя. Поліція закликає водіїв не забувати про це і їздити обережно.

Аварія забрала одразу три життя: страшна трагедія з таксі під Харковом

Вранці 12 січня біля селища П'ятихатки під Харковом сталася моторошна аварія з таксі. У нього врізалася КІА, вилетівши на зустрічну смугу. В результаті загинуло троє людей – водій таксі, водій КІА та 30-річна жінка. Двох її дітей госпіталізували до лікарні.

Текст публікації поліції Київської області:

Поліцейські Броварщини встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди. 11 січня приблизно о 13:50 між селами Богданівка та Шевченкове 47-річний чоловік, керуючи автомобілем УАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто Volkswagen Bora під керуванням 32-річного водія.

Внаслідок автопригоди пасажир УАЗ від отриманих травм загинув. На місці аварії працювали працівники слідчого управління поліції Київщини та співробітники Броварського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Працівники поліції Броварщини закликають водіїв бути обачними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!