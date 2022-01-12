Трагедія сталася приблизно о 19:30 на автошляху Н-08. Жертвою автотрощі став 36-річний чоловік із міста Переяслава.

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Через важкі травми водій легковика загинув на місці / Фото поліції Київської області

Поспіх коштував людського життя

У поліції розповіли, що 34-річний кермувальник "Камаза" не надав перевагу в русі Volkswagen Passat і спровокував аварійну ситуацію.

Зіткнення було настільки сильним, що потерпілий загинув миттєво.

Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують.

За це передбачено покарання у вигляді ув'язнення на 3 – 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.



Водій "Камаза" не надав перевагу в русі легковику і спровокував зіткнення / Фото поліції Київської області



Передню частину Volkswagen розтрощило від удару / Фото поліції Київської області

Важливо! Водіїв попросили не нехтувати дотриманням правил дорожнього руху і зважати на погіршення погодних умов. Адже через снігопади та ожеледицю на трасах збільшується кількість автопригод.



На місці трагедії працювали поліцейські / Фото поліції Київської області

Текст публікації поліції Київської області:

Смертельне зіткнення з вантажівкою: поліція Бориспільщини встановлює обставини ДТП в селі Мирне.

Аварія трапилась 11 січня приблизно о 19:30 на автошляху Н-08 у селі Мирне. За попередніми даними 34-річний місцевий водій "Камаза" не надав перевагу в русі легковику Volkswagen Passat під керуванням 36-річного водія.

Внаслідок зіткнення водій Volkswagen Passat з міста Переяслав від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

За цим фактом працівники слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.

Поліція Бориспільщини вкотре закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та зважати на погіршення погодних умов!