Під Києвом мікроавтобус лоб у лоб влетів у вантажівку

Досить серйозна ДТП сталася вдень 4 листопада неподалік від Києва у Бориспільському районі області. Водій Renault Trafic виїхав на зустрічку та врізався у фуру Daf. Внаслідок ДТП постраждав власник "француза".

На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Лікарі госпіталізували 47-річного водія Renault у лікарню Броварів, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо ДТП з постраждалими.

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Слідчі намагаються встановити всі обставини інциденту. За попередніми даними, він стався з провини водія мікроавтобуса.

Можуть обмежити волю та позбавити прав



Водій Renault потрапив у лікарню / Фото поліції Київської області

ДТП сталася на автошляху Північно-східний обхід Києва близько 15:00 4 листопада.

47-річний водій Renault Trafic не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де їхала вантажівка.

За кермом Daf перебував 52-річний далекобійник, який не зазнав травм.

За фактом аварії з потерпілими правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3400 до 8500 гривень або обмеження волі на термін до 3 років. Крім того, водія "француза" можуть позбавити прав на 3 роки.