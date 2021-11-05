На месте происшествия работали медики "скорой" и следователи. Врачи госпитализировали 47-летнего водителя Renault в больницу Броваров, а правоохранители открыли уголовное производство по ДТП с пострадавшими.

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Следователи пытаются установить все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, он произошел по вине водителя микроавтобуса.

Могут ограничить свободу и лишить прав

Водитель Renault попал в больницу / Фото полиции Киевской области

ДТП произошло на автодороге Северо-восточный обход Киева около 15:00 4 ноября.

47-летний водитель Renault Trafic не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехал грузовик.

За рулем Daf находился 52-летний дальнобойщик, который не получил травм.

По факту аварии с потерпевшими правоохранители открыли уголовное производство по нарушению ПДД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3400 до 8500 гривен или ограничение свободы сроком до 3 лет. Кроме того, водителя "француза" могут лишить прав на 3 года.