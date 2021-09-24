Під Києвом у новому ЖК невідомий вдруге підпалив машини, згоріли 5 автівок

Серйозна пожежа сталася на парковці ЖК Paradise Avenue у селі Крюківщина на Києвщині. Горять машини у цій новобудові вже вдруге за останні 6 місяців.

Як кажуть місцеві мешканці, пожежі можуть бути пов'язані з помстою одному з жителів ЖК. Хто саме підпалив машини, наразі невідомо. Цим займатимуться слідчі.

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Внаслідок інциденту постраждали 5 автівок.

Після першого підпалу нікого не знайшли



Невідомий спалив 5 машин у Крюківщині / Фото dtp.kiev.ua

Інцидент стався о 2:00 24 вересня на паркувальному майданчику нового житлового комплексу.

Момент підпалу записала одна з камер відеонагляду. На відео видно, як невідомий чоловік розливає на машини пальне, після чого вони спалахують.

На місці події працювали бійці ДСНС, які загасили вогонь. Втім, врятувати деякі автівки не вдалося.

За словами жителів Paradise Avenue, аналогічний випадок стався у липні цього року, коли внаслідок підпалу також згоріло кілька машин. Втім, причетних до цього злочину поліцейські не встановили.

Слідчі відкрили чергову кримінальну справу щодо знищення чужого майна.

Якщо поліцейські все ж таки знайдуть зловмисника, йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.

Дивіться відео підпалу автівок у ЖК Paradise Avenue у Крюківщині: