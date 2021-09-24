Під Києвом у новому ЖК невідомий вдруге підпалив машини, згоріли 5 автівок
Джерело:dtp.kiev.ua
Серйозна пожежа сталася на парковці ЖК Paradise Avenue у селі Крюківщина на Києвщині. Горять машини у цій новобудові вже вдруге за останні 6 місяців.
Як кажуть місцеві мешканці, пожежі можуть бути пов'язані з помстою одному з жителів ЖК. Хто саме підпалив машини, наразі невідомо. Цим займатимуться слідчі.
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Внаслідок інциденту постраждали 5 автівок.
Після першого підпалу нікого не знайшли
Невідомий спалив 5 машин у Крюківщині / Фото dtp.kiev.ua
- Інцидент стався о 2:00 24 вересня на паркувальному майданчику нового житлового комплексу.
- Момент підпалу записала одна з камер відеонагляду. На відео видно, як невідомий чоловік розливає на машини пальне, після чого вони спалахують.
- На місці події працювали бійці ДСНС, які загасили вогонь. Втім, врятувати деякі автівки не вдалося.
За словами жителів Paradise Avenue, аналогічний випадок стався у липні цього року, коли внаслідок підпалу також згоріло кілька машин. Втім, причетних до цього злочину поліцейські не встановили.
Слідчі відкрили чергову кримінальну справу щодо знищення чужого майна.
Якщо поліцейські все ж таки знайдуть зловмисника, йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.
Дивіться відео підпалу автівок у ЖК Paradise Avenue у Крюківщині: