Під Києвом поліцейський влаштував ДТП, в якій загинули двоє людей

Біля села Нові Петрівці під Києвом ввечері 4 грудня трапилася ДТП за участю поліцейського. Унаслідок цього загинули двоє людей. Ще один постраждалий перебуває в лікарні.

Правоохоронці затримали свого 32-річного колегу, який став винуватцем ДТП. Через трагічну аварію розпочали розслідування.

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Обставини ДТП

Поліцейський за кермом автомобіля Volkswagen Passat близько 23:00 врізався у "ЗАЗ-Таврія", у якому перебували троє людей. Унаслідок аварії 23-річний пасажир останньої загинув від отриманих травм на місці, а 22-річна дівчина померла у лікарні. Єдиним хто вижив із тих, хто був у "ЗАЗ-Таврії", є 23-річний водій авто.

Правоохоронці, які прибули на місце трагедії, затримали свого колегу та відправили на експертизу для з'ясування того, чи був поліцейський п'яним за кермом.

Розслідування обставин ДТП проводить Державне бюро розслідувань. Водночас у поліції заявили, що максимально сприятимуть слідству. Крім того, в управлінні розпочали службову перевірку відносно свого співробітника.

Останні випадки ДТП з правоохоронцями

У Києві двоє чоловіків напали на 26-річного правоохорнця. Коли той намагався втекти від нападників, то потрапив під колеса автомобіля і загинув. Правоохоронці взяли зловмисників під варту.

На Львівщині депутат Мостиської міськради втікав від поліцейських та протаранив 2 автомобілі патрульних. Через це четверо патрульних опинилися в лікарні.

У Борисполі п'яний чоловік, який був за кермом автомобіля, влетів в автівку поліцейських. Через це двоє правоохоронців отримали травми.

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